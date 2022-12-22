Россияне едут в Армению, а армяне – в Россию

Министр экономики Армении Ваан Керобян оценил в 110 тыс. человек число новых жителей Армении, которые живут здесь как минимум две недели. Из них 60 тыс. - с армянскими фамилиями, из остальных 50 тыс. - подавляющее большинство из России, но есть и приехавшие из Украины и Беларуси.

«Я бы сказал, что население Еревана увеличилось где-то на 10%. Но плюс где-то на 20 тыс. меньше человек (из Армении) уехали в Россию на заработки», - сообщил Керобян.

Он высоко оценил вклад релокантов в изменение мышления местных жителей. «Мы хотим, чтобы люди, которые приехали в Армению, жили здесь дольше, потому что это мобильные, активные и талантливые люди, которые вносят важный вклад в развитие общества, даже своими жалобами. Они меняют мышление (местных) людей, делают их более любящими свой город», - подчеркнул армянский министр.