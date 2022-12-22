В США призвали разгромить Россию на поле боя

Американский сенатор Линдси Грэм призвал разбить Россию на поле боя, и «чтобы кто-то убрал Путина», пишут зарубежные телеграм-каналы.

«Кому-то суждено выиграть, кому-то проиграть. Как закончится эта война? Когда Россия будет разбита, и кто-то уберет Путина. Пока этого не случится, войне не будет конца. Просить украинцев отдать России часть своей страны после всех страданий и смертей? Этого не будет. Перемирие? Россия воспользуется им для перегруппировки. Таким образом, единственный способ выиграть – разбить Россию на поле боя, и чтобы кто-то убрал Путина, что подарит русским второй шанс», - сказал Грэм.