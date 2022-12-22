Коллегия адвокатов Азербайджана в преддверии профессионального праздника (День адвоката в Азербайджане отмечается 28 декабря) проводит ряд мероприятий. Так, сегодня состоялась акция по посадке деревьев, организованная совместно с Министерством экологии и природных ресурсов.

Председатель Коллегии Анар Багиров отметил, что посадка деревьев, озеленение и вклад в защиту экологии для адвокатов в преддверии профессионального праздника – знаменательное событие. Багиров выразил удовлетворение тем, что в Азербайджане регулярно проводятся акции по озеленению и созданию новых зеленых зон.

Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев же заявил, что доволен чутким отношением адвокатов к вопросам экологии.

«Мы рады, что большая семья адвокатов активно участвует в акции по защите окружающей среды», - сказал он.

Отметим, что в рамках акции, прошедшей вокруг Ходжасанского озера в Баку, участие приняли более 300 адвокатов, членов их семей и помощников. Всего они посадили 1100 сосен и оливковых деревьев. Участники акции также позаботились о защите посаженных деревьев, приняли необходимые меры по обеспечению регулярного ухода за ними.