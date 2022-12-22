Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 21:58

На постсоветском пространстве не трудно заметить особое отношение к широким народным массам, к этому диковинному, противоречивому этносу, которое незабвенный Владислав Сурков обозначил термином «глубинный народ». В своей идеологии не к вечеру помянутая советская власть утверждала особый пиетет в отношении народа, как биопсихологического явления. Смысл его сводился к тому, что народ, как и клиент в гастрономе, не может быть неправ. Политики – могут, элиты и правительства – могут, но народ – никогда! Словом, такое вот, сохранившееся на постсоветском пространстве по сей день отношение к народу, как к наивному, несмышленому малышу, которого обманывает каждый, и доверчивостью которого пользуются все, кому не лень. И если в стране происходит что-то неправильное, то виноват кто-то другой, а народ всегда прав.

Грузии гнать нечего! И все бы ничего, да вот только истина в том, что не политики, не министры, не элиты, а именно народ - «глубинный» и не очень, ответственен за все, что происходит в его стране. И порой это не просто теория, а самая что ни на есть практика. Я это к тому, что Грузия, похоже, готовится профукать очередной шанс, который подбрасывает ей история, и виноват в этом на все 100 процентов будет вовсе не политический класс, а именно народ. На днях было подписано соглашение о строительстве транзитной линии, по которой электроэнергия из нашего региона будет прямиком поступать в Европу. К этому проекту, рассчитанному на азербайджанскую электроэнергию, сможет подключиться любая страна региона. К сожалению, за транспортировку Грузия получит лишь крохи. И вовсе не потому, что её партнеры что-то там нахимичили – по счастью, с азербайджанским партнером все четко и прозрачно. Проблема в том, что Грузия, которая по идее могла бы присоединиться к данному проекту на правах полноценного партнера и гнать в страны Евросоюза собственную электроэнергию, вынуждена ограничиваться скромной ролью и доходами заурядного транзитера. Потому, что гнать ей нечего!

На сегодняшний день в стране остановлено строительство более чем 70 гидроэлектростанций, которые могли бы не только обеспечить электроэнергией собственные потребности, но и обеспечить Грузии, как тому же Азербайджану, немалые доходы от экспорта. Цифра, конечно, удручает - более 70 «замороженных» проектов, которые могли бы до неузнаваемости изменить экономику Грузии. Проекты стоят, иностранные инвесторы бегут и подают иски в международный арбитраж, а энергетическая отрасль из некогда привлекательного для зарубежных инвесторов сектора экономики превращается в изгоя. И виноват в этом на 100 процентов только грузинский народ. Мечту погубили История эта началась в году, этак, 2010-м, когда Международный валютный фонд опубликовал результаты исследования относительно перспективных отраслей экономики Грузии. Как и ожидалось, производство микрочипов и сборка электромобилей среди приоритетов не значились, зато МВФ рекомендовал властям развивать гидроэнергетику, чему способствовали неисчерпаемые водные ресурсы Грузии и большое количество бурных рек в горах. И администрация тогдашнего президента Михаила Саакашвили, вняв профессиональной точке зрения экспертов МВФ, пошла по пути проектирования гигантских гидроэлектростанций. Аргументы в пользу такого решения лежали на поверхности: точно так же, как помидоры, выращенные на крупном фермерском хозяйстве, обходятся дешевле, чем продукция с дачного участка, так и энергия с больших ГЭС дешевле, чем с маленьких. В миру это называется «себестоимостью» и является, если кто не слышал, основным законом экономики: больше обороты – ниже цены, маленький оборот – выше цены. Поскольку власти изначально отнеслись к планам гигантской энергетики, как к стратегической задаче, у них были тысяча и один способ пресечь любое недовольство толпы. Поняв это на примере нескольких демонстраций протеста, жестоко разогнанных властями, грузинский народ особо и не протестовал.

Однако в руках политической оппозиции тех лет «страшилки» о том, как «вредительский проект» гигантских ГЭС «смоет с лица земли целые города», поскольку «правительство Саакашвили ненавидит Грузию и хочет разрушения естественной среды обитания», стали в руках «Грузинской мечты» мощным пропагандистским оружием. И вот тогда, движение против строительства крупных ГЭС, окрыленное поддержкой мощной политической оппозиции, активизировалось настолько, что превратилось в серьезную силу. Увы, проблема этой трагикомической ситуации в том, что рано или поздно сбываются любые мечты, и то, что сегодня кажется вам идеальным способом вырыть яму другому, завтра становится серьезной головной болью уже для вас. Как мы знаем, «Грузинская мечта», которая в итоге победила на выборах, изучив рекомендации МВФ и проведя нехитрые подсчеты, опровергла то, что яростно критиковала со скамеек оппозиции. То есть, полностью поддержала идею строительства крупных ГЭС. Но загонять в бутылку джинна протеста, выпущенного идеологами «Грузинской мечты», было уже поздно. В результате, все без исключения места строительства не только крупных, но и даже мини- электростанций стали объектом массового саботажа. Местные жители, подзуживаемые столичными экологами и активистами «зеленых», врывались на строительные площадки, строили там баррикады и не пропускали вовнутрь грузовики со стройматериалами. Грузины стреляют себе в ноги Аргументы протестующих, скажем прямо, особой глубиной, не говоря уже о научной аргументации, не отличались и сводились, в основном, к «костям предков», церковным канонам, «грузинской птичке, пьющей грузинскую воду» и прочему лепету. Словом, полная ерунда, особенно, если учесть, что горные села, где, собственно, и планировалось строить ГЭС, уже давно вымирают и лет через пятнадцать-двадцать окончательно опустеют, но не в следствие научно-технического прогресса, а вопреки ему. Нынешняя грузинская власть не любит беспокоить «глубинный народ», считая его одним из своих союзников. А потому правительство и правоохранительные органы Грузии даже не пытались пресечь совершенно очевидное вредительство и саботаж, следствием которых стал массовый отток иностранных инвесторов, требующих теперь компенсации за понесенные ими расходы.