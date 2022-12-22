Сегодня в 30 спорткомплексах Азербайджана одновременно стартовал проект «Плаваем вместе». Церемония открытия состоялась в Бакинском дворце водных видов спорта. В ней принял участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Победители определялись в девяти возрастных категориях. Нужно было за 30 минут проплыть как можно большее расстояние. По три лучших участника в каждой категории получили абонементы на посещение бассейна.

Соревнования будут продолжаться до 26 декабря. Участвовать могут все желающие, начиная с 9 лет. Участие - бесплатно.

Цель проекта – популяризация и развитие водных видов спорта, а также пропаганда здорового образа жизни.

Стоит сказать, что это уже не первый проект Минспорта, когда массовые спортивные мероприятия проводятся одновременно по всей стране. Летом этого года по выходным проводились мастер-классы по различным видам спорта. Они охватывали более 30 регионов страны.

Также сегодня около Дворца водных видов спорта состоялось открытие площадки для игры в падел. Это вид спорта, напоминающий теннис, но ракетка и некоторые правила отличаются. Главное различие – игра более динамичная, так как корт окружен стеклянными стенками, при отлете мяча от которых можно продолжать игру.