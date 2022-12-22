Эрдоган: Азербайджанцы помогли жителям Эрзурума в 1916 году

Жертвами массовых убийств, совершенных армянскими бандами более века назад на фоне оккупации части Анатолии в 1916 году, стали до 700 тыс. человек, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в субботу на открытии ряда объектов в провинции Эрзурум на востоке страны. Об этом пишет агентство «Анадолу».

«Мы с благодарностью чтим память братьев из Азербайджана, помогавших жителям Эрзурума в тот период. Когда Кавказская армия под командованием Казыма Карабекир Паши спустя два года очистила Эрзурум от врагов, глазам турецких военных представилась ужасающая картина улиц, полных трупами. Только в последнюю ночь оккупации были убиты 13 тыс. жителей Эрзурума. Вопреки этому геноциду Эрзурум воспрял и достиг сегодняшних результатов», - отметил он.

Политик привлек далее внимание к ситуации на Южном Кавказе. «Турция вместе с Азербайджаном формирует новый этап развития региона. С шагами Армении в направлении мира и стабильности этот процесс ускорится», - сказал Эрдоган.