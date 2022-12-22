Алиев: Кто переселил армян в Карабах и Зангезур? Мы хорошо знаем

Когда армянский народ был переселен на наши земли, в Карабах , в Зангезур? Кем был переселен? Как был переселен и с какой целью? Мы хорошо знаем все это.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана.

Констатировав, что у армян никогда не было государства на нашей территории, на Южном Кавказе, Алиев сказал: «Если когда-то и было, - еще неизвестно, чье государство они пытаются приписать себе, - то это было не здесь. Поэтому мы обязательно должны представить это в целенаправленном виде, в организованном порядке, в правильной форме. Уверен, что мы добьемся этого».

Глава государства отметил, что параллельно с этим необходимо совместными усилиями разработать Концепцию возвращения в Западный Азербайджан. «Этот вопрос стоит в нашей повестке дня именно сейчас, после разрешения карабахского конфликта. Конечно, говорить об этом до разрешения карабахского конфликта, возможно, было рано. Но сегодня, на мой взгляд, мы не должны терять время. Должна быть подготовлена Концепция возвращения. Опять-таки эта концепция, как говорится, должна быть миролюбивой. Мы должны взять приемлемые для нас положения всех международных конвенций и на этой основе требовать свои права. Концепция возвращения должна быть», - подчеркнул Алиев.