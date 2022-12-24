Залужный: Помолитесь за украинского воина, который защищает мир от беды

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в своем видеообращении поздравил партнеров с Рождеством и напомнил о цене мира, которую платит сейчас Украина.

«Сердечно поздравляю наших партнеров и всех, кто отмечает Рождество 25 декабря, с грядущими праздниками. Дорогие братья по оружию! Мы часто вспоминаем выражение: «В темные времена хорошо видны светлые люди». Благодарю вас за поддержку и помощь. За то, что мы вместе в этой тяжелой несправедливой и неоправданной войне», - сказал Залужный.

Он также подчеркнул, что благодарит партнеров от имени украинских защитников, в чьих руках оружие стран Запада «уничтожает мировое зло» и спасает невинные жизни.

«Цена мира очень высока. Вспомните об этом, глядя на небо и Рождественскую звезду на нем. Помолитесь за украинского воина, который сейчас в окопе защищает мир от беды. И поверьте, Господь там, рядом с ним. На стороне света и добра, правды и справедливости. Вместе победим!», - резюмировал Залужный.