Вице-президент Еврокомиссии: Путин уже проиграл войну, как Гитлер в 1943-м

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс в интервью изданию Nieuwsblad заявил, что президент России Владимир Путин находится в том же положении, что и нацистский диктатор Адольф Гитлер в 1943 году - когда он уже проиграл войну, но она еще далека от завершения.

Такое мнение Тиммерманс высказал в интервью Nieuwsblad.

«Россия сейчас является полным изгоем на международной арене. Санкции кусаются сильно - смею утверждать. Война стоит очень много денег. И Путин уже проиграл. Он ошибся относительно стойкости украинцев. Потому что никто больше не решается говорить ему полную правду, в том числе и о состоянии его армии, которая была развалена коррумпированными офицерами», - сказал вице-президент Еврокомиссии.

Он напомнил, что «Гитлер также проиграл войну в конце 1943 года, но она продолжалась еще два года».

«Путин может еще очень долго творить много хаоса. Отсюда - бомбардировка энергетической инфраструктуры (Украины) с намерением довести людей до такой нищеты, чтобы миллионы приехали в Европу», - считает Тиммерманс.

«Он (президент РФ) использует энергетику, а также миграцию как оружие против нас, потому что знает, что мы уязвимы в этих двух вопросах и можем быть разобщены, надеясь, что политические силы, в которые он вкладывал в течение многих лет, получат больше политической власти в государствах-членах», - предостерег он.

По мнению вице-президента Еврокомиссии, единственное, что способно изменить курс России, – «это осознание того, что Запад не сдается независимо от событий на поле боя».