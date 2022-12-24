В Молдове резко ответили России

Спикер МИД Молдовы Даниэль Воде ответил на угрозы замминистра иностранных дел РФ Михаила Галузина о том, что активизация сотрудничества Кишинева и НАТО якобы приближает страну к катастрофе.

Воде отметил, что Молдова – миролюбивое и нейтральное государство, но нейтралитет не означает самоизоляцию, демилитаризацию или безразличие к тому, что происходит в мире.

«Мы заинтересованы в укреплении нашей устойчивости, в том числе и через НАТО - сильнейший военно-политический альянс в мире», - сказал он.

Воде также подчеркнул, что на международной арене Молдова живет в сложном регионе, пострадавшем от брутальной агрессии России против Украины.

«Нам нужна вся солидарность наших друзей для преодоления многочисленных гибридных вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Мы - свободная страна, и нам решать, как развивать нашу страну», - подытожил спикер.