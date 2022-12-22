Американский эксперт: Китай шокирован армией России

Экс-координатор Государственного департамента США по вопросам санкций Дэниэл Фрид заявил, что Китай не планирует поддерживать Россию в войне в Украине.

По его словам, китайцы «были шокированы» тем, как показала себя Россия в военном плане.

«Китайцы в шоке от стратегических просчетов РФ, от ее неуклюжести в решении того, что Путин не может ни контролировать, ни остановить. Россия всегда была младшим партнером Китая, по крайней мере последние несколько лет. Теперь совершенно очевидно, что Россия - агрессивный и некомпетентный младший партнер. Сомневаюсь, что китайцы пойдут на риск ради Путина», - пояснил свою мысль Фрид.

По словам эксперта, Китай также не хочет усиливать свою конфронтацию с США. Пекин увидел, что Запад не так слаб, как ему казалось.

«Это должно насторожить любого серьезного стратега в Кремле. Китай не собирается поддерживать Россию, все больше погружаясь в трясину путинских авантюр. Думаю, что китайцы не рискнут нарушить американские санкции, даже ограничение цены на нефть. Позиция Путина не является сильной. Путин допустил серьезные просчеты, а его нынешняя позиция намного слабее, чем в прошлом году», - подытожил Фрид.