Россия вывела в Черное море корабль с «Калибрами»

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, о чем свидетельствует вывод Россией в Черное море корабля-носителя крылатых ракет «Калибр».

«Сейчас корабельная группировка увеличилась. В Черном море находится 11 единиц, и среди них есть ракетоносители, они снаряжены ракетами. Это два надводных и один подводный, общий залп может достигать 20 ракет. Это, в принципе, может говорить о том, что готовит враг именно те испытания, о которых упоминал наш Верховный Главнокомандующий. А также может говорить о том, что они пытаются просто терроризировать, продолжать психологическое давление на население Украины. В любом случае, сигналы воздушной тревоги – это сигнал обязательного выполнения», - акцентировала Гуменюк.