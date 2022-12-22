ОАЭ отправят в Украину 2500 генераторов

Объединенные Арабские Эмираты отправят в Украину около 2 500 бытовых электрогенераторов, из которых половину передадут в ближайшее время. Об этом сообщает государственное информагентство WAM.

Бытовые генераторы мощностью от 3,5 до 8 киловатт планируют передать гражданским лицам, пострадавшим от «продолжающегося кризиса в Украине, который нарушил энергетическую инфраструктуру и вызвал перебои в подаче электроэнергии».

«Эта помощь Украине проистекает из веры ОАЭ в важность человеческой солидарности, особенно в случае конфликта, и является частью постоянных усилий страны по смягчению гуманитарных последствий украинского кризиса», – заявила министр международного сотрудничества страны Рим бинт Ибрагим Аль-Хашеми.

Утверждается, что около 1 200 генераторов уже были отправлены в Польшу, остальные – привезут к январю. Поставка генераторов осуществляется в рамках пакета гуманитарной помощи в размере 100 млн долларов США, выделенной правительством ОАЭ гражданскому населению Украины.