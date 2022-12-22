Шеки принимает последний матч года в Баскетбольной лиге Азербайджана

Отдел спорта

Сегодня будет сыгран заключительный матч 11-го тура Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).

В Олимпийском спорткомплексе в Шеки местный «Олимпик» примет «Нефтчи». Встреча начнется в 15:00. Эта игра будет последней в ABL в этом году.

Матч будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.

В субботу были сыграны два матча. НТД обыграл AAAF со счетом 108:80 и догнал по очкам лидеров в лице «Сабаха» и «Гянджи». А «Серхедчи» одолел «Зирвя» (94:84) и подобрался к AAAF.

Ну а в стартовом матче тура в среду, напомним, «Сабах» обыграл «Гянджу» со счетом 81:73.

Турнирное положение:

1. «Сабах» - 19 очков (11 матчей)

2. «Гянджа» - 19 (11)

3. НТД – 19 (11)

4. AAAF – 18 (11)

5. «Серхедчи» - 18 (11)

6. «Олимпик» - 12 (10)

7. «Нефтчи» – 12 (10)

8. «Зирвя» - 12 (11).