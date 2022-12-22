Шеки принимает последний матч года в Баскетбольной лиге Азербайджана

Сегодня будет сыгран заключительный матч 11-го тура Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).

В Олимпийском спорткомплексе в Шеки местный «Олимпик» примет «Нефтчи». Встреча начнется в 15:00. Эта игра будет последней в ABL в этом году.

Матч будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.