Шеки принимает последний матч года в Баскетбольной лиге Азербайджана
Сегодня будет сыгран заключительный матч 11-го тура Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).
В Олимпийском спорткомплексе в Шеки местный «Олимпик» примет «Нефтчи». Встреча начнется в 15:00. Эта игра будет последней в ABL в этом году.
Матч будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.
В субботу были сыграны два матча. НТД обыграл AAAF со счетом 108:80 и догнал по очкам лидеров в лице «Сабаха» и «Гянджи». А «Серхедчи» одолел «Зирвя» (94:84) и подобрался к AAAF.
Ну а в стартовом матче тура в среду, напомним, «Сабах» обыграл «Гянджу» со счетом 81:73.
Турнирное положение:
1. «Сабах» - 19 очков (11 матчей)
2. «Гянджа» - 19 (11)
3. НТД – 19 (11)
4. AAAF – 18 (11)
5. «Серхедчи» - 18 (11)
6. «Олимпик» - 12 (10)
7. «Нефтчи» – 12 (10)
8. «Зирвя» - 12 (11).