ISW рассказал о неудачах россиян на украинском фронте

Скорость продвижения российских войск в районе украинского Бахмута в Донецкой области замедлилась в последние дни, хотя пока рано судить о том, достигло ли кульминации российское наступление с целью захвата города, говорится в очередной сводке американского Института изучения войны (ISW).

По словам одного из российских блогеров, украинские силы оттеснили наемников "группы Вагнера" на позиции, которые они занимали несколько дней назад.

Источники в украинских социальных сетях ранее утверждали, что 21 декабря украинские силы полностью вытеснили российские войска с восточной окраины Бахмута. По подсчетам ISW, в ноябре и декабре российские войска совершили меньше атак в этом районе, чем в октябре.

Россияне в настоящее время не имеют необходимого запаса артиллерийских боеприпасов для поддержки крупномасштабных наступательных операций. Им, вероятно, будет сложно поддерживать темп своих наступательных операций, и они могут попытаться инициировать тактическую или оперативную паузу, считают в ISW.

Сообщения о тяжелых потерях наемников "Вагнера" в районе Бахмута в последние недели также, вероятно, повлияли на нынешние оперативные возможности российских сил в этом районе, пишут аналитики.

По их мнению, непрерывное и дорогостоящее наступление России на Бахмут может также ухудшить способность России преследовать долгосрочные цели в театре военных действий на Донбассе.