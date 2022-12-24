14-й день акции на Лачинской дороге: автомобили Красного Креста проехали в Лачин

Уже 14-й день продолжается акция протеста на дороге Ханкенди – Лачин против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском районе Азербайджана.

Несмотря на холодную погоду, участники акции, расположившись по обеим сторонам дороги, не препятствуя движению, развернули плакаты с надписями на азербайджанском, русском и английском языках и скандируют лозунги.

В воскресенье, 25 декабря, из Ханкенди в направлении Лачина проехали три машины Международного комитета Красного Креста.