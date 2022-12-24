В Китае дали понять: война в Украине не повлияла на отношения Москвы и Пекина

Китайско-российские отношения крепкие, как скала, и не меняются под воздействием неустойчивой международной конъюнктуры. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, его заявления приводят российские СМИ.

«Отношения, поддерживаемые между КНР и Россией, тверды, как скала. Они не подвержены вмешательству и провокациям, им не страшны крупные изменения конъюнктуры», - сказал Ван И.

Глава МИД Китая уточнил, что сотрудничество Пекина и Москвы не антагонистично и не нацелено на какую-либо третью сторону.

По его словам, «КНР и Россия твердо выступают против гегемонии и против новой холодной войны». Он также заявил о росте товарооборота и расширении расчетов без участия доллара и евро.