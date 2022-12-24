В Киеве призвали уничтожать иранские военные заводы

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал отказаться от «неработающих санкций» против Ирана, а вместо этого уничтожить иранское производство оружия и арестовать его поставщиков. Об этом Подоляк написал накануне в Twitter.

По его словам, Иран, планирующий увеличить объемы поставок оружия государству-террористу России, «вопиющим образом унижает институт международных санкций».

«Важно отказаться от концепции «неработающих санкций», «недействующих резолюций ООН», а перейти к более разрушительным инструментам – уничтожению производств и арестам поставщиков», – написал Подоляк.

Киев обвиняет Тегеран в поставке России 1700 дронов «Шахед-136», которые использовались для поражения гражданских целей в Украине. Иран отрицает эти обвинения.