Не справиться с сильным долларом актуальный комментарий
Президент США Джо Байден, сославшись на прогнозы «независимых экспертов», допустил, что американская экономика по темпам роста в 2022 году может обогнать Китай впервые с 1976 года. В то же время Bloomberg пишет, что некоторые из крупнейших экономик мира, устав от слишком сильного доллара, к тому же применяемого в качестве оружия, изучают способы обхода американской валюты.
О том, что крупные экономики борются с долларом, haqqin.az писал уже не раз. Но теперь и небольшие государства, в том числе более десяти стран Азии, приступили к экспериментам по дедолларизации.
На этом же фоне корпорации по всему миру продают беспрецедентную часть своего долга в местных валютах, опасаясь дальнейшего укрепления доллара. Нет сомнений в том, что доллар еще долго будет лидировать в качестве основного средства обмена – тем более в условиях его продолжающегося укрепления. Но уже запущен процесс создания платежных механизмов в обход доллара и системы SWIFT, лежащей в основе глобальной финансовой сети.
Именно сила доллара, а также использование его Белым домом для продвижения санкционной политики против России и ряда других государств побуждают страны сокращать его гегемонию и вводить технологические инновации, позволяющие сделать это в обозримом будущем. Минфин США отказывается комментировать происходящие события, а финансовые аналитики считают, что администрация Байдена допустила ошибку, превратив доллар и SWIFT в оружие. Агрессивная экономическая политика США вынуждает зарубежных инвесторов, да и сами страны диверсифицировать свои активы, выводя средства за пределы традиционно использовавшихся американских счетов.
За примерами далеко ходить не надо. Реализация в России и Китае планов по продвижению национальных валют для осуществления международных платежей ускорилась после начала войны в Украине. Москва вообще добивается перевода оплаты за энергоносители в рубли. Бангладеш, Казахстан, Лаос и другие страны активизировали переговоры с Китаем, чтобы увеличить использование юаня. А недавно Китай официально заявил о возможности применять юань для закупок ближневосточной нефти. Индия тоже не желает отставать от Поднебесной. Наши соседи – Иран и Турция – также оказались вовлечены в антидолларовую кампанию. К процессам дедолларизации подключились страны СНГ и БРИКС, которые в полной мере испытывают свои валюты в процессе взаимной торговли. Даже Евросоюз, чья валюта не выдерживает конкуренции с долларом, в перспективе ближайших лет вполне может изменить свои нынешние экономические ориентиры.
Впрочем, вопрос с ЕС еще остается открытым, в то время как попытки России, Китая и других стран наладить управление своей частью мировой экономики без участия доллара уже очевидны. Но процесс идет медленно. К примеру, счета в юанях не получили распространения в Народной Республике Бангладеш из-за большого торгового дефицита страны в плане товарообмена с Китаем. Бангладеш попытался провести дедолларизацию в торговле с Китаем, но товаропоток почти односторонний, и подобные счета попросту бездействовали.
Несмотря на возникающие трудности, многие опасаются, что доллар может надолго стать инструментом политического давления. Испытав на себе силу доллара как оружия, не только Россия и Китай, но также Индия разрабатывает собственные платежные системы, альтернативные SWIFT. Дополнительное долларовое давление на экономики Азии ставит государства этого региона перед необходимостью выбирать, на чьей они стороне. Без какой-либо альтернативной платежной системы они рискуют быть принужденными к применению вторичных санкций, с которыми они сами могут быть не согласны, и в результате потерять возможность нормальной торговли с ключевыми партнерами.
В немалой степени региональные шаги по снижению зависимости от доллара связаны также с волной санкций и арестов долларовых активов. Безудержный рост американской валюты также сделал азиатских чиновников более активными в их попытках диверсификации.
Так, стоило представителю хунты Мьянмы заявить, что доллар используется для запугивания малых стран, как страны Юго-Восточной Азии указали на этот эпизод как на причину, достаточную для перевода торговли в местные валюты. Но в целом азиатские чиновники не хотят выбирать победителя в американо-китайских спорах и предпочитают поддерживать отношения с обоими. Тем не менее санкции затрудняют сохранение нейтралитета в геополитической конфронтации. Поэтому страны будут продолжать взвешивать экономические и стратегические отношения, лавируя между враждующими полюсами.
Не рады создавшейся ситуации и сами американцы, но их теперь куда больше беспокоит совсем другая причина. Граждане США назвали главной проблемой уходящего года неудовлетворительную, по их мнению, работу американского руководства. Недавний опрос Gallup показал, что 19% опрошенных назвали самой важной проблемой США их собственное правительство. Инфляция и рост цен вызывает недовольство 16%, а 12% обеспокоены состоянием экономики в целом.
Получается, что сильный доллар никому не приносит выгоды – даже самим американцам. Он приводит к снижению экспорта и дисбалансу во внешней торговле. А тем временем макростатистика США свидетельствует о том, что монетарная политика Федеральной резервной системы продолжит ужесточаться. По некоторым прогнозам, в феврале наступающего года рынки ожидают очередного повышения учетной ставки как минимум на 0,25 п.п. - до 4,5-4,75% годовых. То есть в ближайшей перспективе ожидается еще большее усиление доллара, что вызовет новую волну желающих отказаться от него. Недовольство растет не только среди политиков и финансистов, чересчур сильный доллар нежелателен и для простых людей.