Мамед Эфендиев, отдел экономики 10:49

Президент США Джо Байден, сославшись на прогнозы «независимых экспертов», допустил, что американская экономика по темпам роста в 2022 году может обогнать Китай впервые с 1976 года. В то же время Bloomberg пишет, что некоторые из крупнейших экономик мира, устав от слишком сильного доллара, к тому же применяемого в качестве оружия, изучают способы обхода американской валюты. О том, что крупные экономики борются с долларом, haqqin.az писал уже не раз. Но теперь и небольшие государства, в том числе более десяти стран Азии, приступили к экспериментам по дедолларизации. На этом же фоне корпорации по всему миру продают беспрецедентную часть своего долга в местных валютах, опасаясь дальнейшего укрепления доллара. Нет сомнений в том, что доллар еще долго будет лидировать в качестве основного средства обмена – тем более в условиях его продолжающегося укрепления. Но уже запущен процесс создания платежных механизмов в обход доллара и системы SWIFT, лежащей в основе глобальной финансовой сети.

Именно сила доллара, а также использование его Белым домом для продвижения санкционной политики против России и ряда других государств побуждают страны сокращать его гегемонию и вводить технологические инновации, позволяющие сделать это в обозримом будущем. Минфин США отказывается комментировать происходящие события, а финансовые аналитики считают, что администрация Байдена допустила ошибку, превратив доллар и SWIFT в оружие. Агрессивная экономическая политика США вынуждает зарубежных инвесторов, да и сами страны диверсифицировать свои активы, выводя средства за пределы традиционно использовавшихся американских счетов. За примерами далеко ходить не надо. Реализация в России и Китае планов по продвижению национальных валют для осуществления международных платежей ускорилась после начала войны в Украине. Москва вообще добивается перевода оплаты за энергоносители в рубли. Бангладеш, Казахстан, Лаос и другие страны активизировали переговоры с Китаем, чтобы увеличить использование юаня. А недавно Китай официально заявил о возможности применять юань для закупок ближневосточной нефти. Индия тоже не желает отставать от Поднебесной. Наши соседи – Иран и Турция – также оказались вовлечены в антидолларовую кампанию. К процессам дедолларизации подключились страны СНГ и БРИКС, которые в полной мере испытывают свои валюты в процессе взаимной торговли. Даже Евросоюз, чья валюта не выдерживает конкуренции с долларом, в перспективе ближайших лет вполне может изменить свои нынешние экономические ориентиры. Впрочем, вопрос с ЕС еще остается открытым, в то время как попытки России, Китая и других стран наладить управление своей частью мировой экономики без участия доллара уже очевидны. Но процесс идет медленно. К примеру, счета в юанях не получили распространения в Народной Республике Бангладеш из-за большого торгового дефицита страны в плане товарообмена с Китаем. Бангладеш попытался провести дедолларизацию в торговле с Китаем, но товаропоток почти односторонний, и подобные счета попросту бездействовали. Несмотря на возникающие трудности, многие опасаются, что доллар может надолго стать инструментом политического давления. Испытав на себе силу доллара как оружия, не только Россия и Китай, но также Индия разрабатывает собственные платежные системы, альтернативные SWIFT. Дополнительное долларовое давление на экономики Азии ставит государства этого региона перед необходимостью выбирать, на чьей они стороне. Без какой-либо альтернативной платежной системы они рискуют быть принужденными к применению вторичных санкций, с которыми они сами могут быть не согласны, и в результате потерять возможность нормальной торговли с ключевыми партнерами.