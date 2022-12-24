Внезапно умер гендиректор компании-производителя носителей для «Калибров»

Накануне в возрасте 66 лет скоропостижно скончался Александр Бузаков, гендиректор российской корпорации «Адмиралтейские верфи», которая выпускает носители для ракет «Калибр».

«За более чем 40-летний стаж работы при непосредственном участии и под руководством Александра Бузакова построены и сданы в эксплуатацию десятки подводных и надводных кораблей, а также гражданских судов различного класса и назначения, в том числе не имеющие аналогов в отечественном и мировом судостроении», — цитирует Meduza сообщение компании.

«Адмиралтейские верфи» специализируются на создании современных дизельных подлодок. Предприятием построена для Черноморского флота РФ серия дизельных подлодок проекта 636.3, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр». Этими ракетами российские войска обстреливают Украину.