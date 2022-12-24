Азербайджан и ICESCO углубляют сотрудничество

В штаб-квартире Исламской всемирной организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) в Рабате был подписан План действий по углублению сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Исламской всемирной организацией по вопросам образования, науки и культуры, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Согласно подписанному Плану действий, планируется проведение совместных мероприятий в рамках глобального призыва «Мир во имя культуры», инициированного Азербайджаном, и партнером которого являются Альянс цивилизаций ООН и ICESCO. Также планируется поддержка Программы молодых специалистов ICESCO, проектов, которые будут реализованы в сферах сохранения и защиты памятников культурного наследия исламского мира, а также информационных технологий.

План действий с азербайджанской стороны подписал чрезвычайный и полномочный посол страны в Королевстве Марокко Назим Самедов, со стороны ICESCO - генеральный директор организации Салим Аль-Малик.