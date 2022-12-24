В Израиле назвали причины не поставлять «Железный купол» Украине

Израиль не передает системы ПВО «Железный купол» Украине, опасаясь, что вооружение может оказаться у российских военных, которые переправят его в Иран. Так сказал бригадный генерал в отставке Армии обороны Израиля Яаков Нагель, статья которого опубликована в американском издании National Interest.

Нагель пояснил, что в случае попадания «Железного купола» в руки иранцев информация о системе будет перенаправлена ХАМАС и «Хезболле». А это негативным образом скажется на эффективности противовоздушной обороны еврейского государства, отметил Нагель.

Он назвал еще три причины, мешающие передаче «Железного купола» Киеву. Передача «Куполов» снизит уровень противовоздушной обороны Израиля, так как вызовет нехватку комплексов. Кроме того, по мнению Нагеля, передача систем не приведет к быстрому увеличению эффективности противовоздушной обороны Украины, так как для подготовки операторов «Куполов» нужно длительное время. С этой точки зрения, считает Нагель, «Пэтриоты» эффективнее, так как они не требуют столь длительной подготовки для обслуживания.

Четвертая причина - Иерусалим опасается негативной реакции Москвы, учитывая военное присутствие России в Сирии.

Израильские СМИ обратили внимание, что статья Нагеля была опубликована спустя короткое время после сообщения о телефонном разговоре Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху.