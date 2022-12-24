В Астане заявили о негативном влиянии антироссийских санкций на Казахстан

Санкции против России оказывают негативное влияние на Казахстан, поскольку обе страны связывают тесные экономические отношения. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK сказал министр иностранных дел страны Мухтар Тлеуберди.

«Мы не присоединяемся к санкциям против России, однако в то же время придерживаемся принципа, согласно которому (экономика республики) не будет использована различными предприятиями для обхода ограничительных мер», - цитируют Тлеуберди российские СМИ.

Тлеуберди также призвал Россию и Украину найти дипломатическое решение нынешнего военного конфликта.

«Россия и Украина - это исторически дружественные для Казахстана государства. Президент республики Касым-Жомарт Токаев регулярно контактирует с лидерами обеих стран, призывая их сесть за стол переговоров, чтобы найти мирное и дипломатическое решение нынешнего конфликта», - сказал глава МИД.

По его словам, казахстанские власти также предлагают перенести свой бизнес в страну зарубежным компаниям, которые были вынуждены закрыть представительства в РФ под влиянием санкций.