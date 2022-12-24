Согласно сообщению, этим самолетом утром в воскресенье, 25 декабря, пассажиры указанного рейса будут доставлены из Баку в пункт назначения.

За пассажирами рейса Сингапур - Лондон авиакомпании Qantas Airways, самолет которого совершил аварийную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев, прилетел другой лайнер авиакомпании – Airbus 380, сообщили в пресс-службе аэропорта.

23 декабря капитан двухпалубного лайнера A380 подал сигнал о посадке в бакинском аэропорту, находясь в воздушном пространстве над территорией Грузии. Причиной аварийной посадки стал сработавший датчик задымления в грузовом отсеке самолета.

Бакинский аэропорт является одним из немногих в мире, оснащенным необходимым оборудованием для обслуживания данного типа самолета и взлетно-посадочной полосой, которая готова принять такой большой лайнер, отметили в пресс-службе.

Это не первый случай, когда экипажи A380 запрашивают аварийную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.