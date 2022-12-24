Акар заявил журналистам, что с российской стороной обсуждаются все проблемы, связанные с предстоящей операцией на территории Сирии, в том числе открытие воздушного пространства над северной частью страны.

Для проведения военной операции против курдских «Отрядов народной самообороны» министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара обсуждает с Москвой возможность открытия воздушного пространства над севером Сирии.

Любопытно, что еще несколько недель назад, когда Турция проводила на севере Сирии крупномасштабную воздушную операцию «Коготь-меч», появились сообщения, что Россия, являющаяся противницей турецких наземных операций против боевиков РПК/ОНС, «открыла небо» и дала истребителям ВВС Турции войти в сирийское воздушное пространство.

На днях телеканал «Аль-Джазира», сославшись на свидетельства высокопоставленных турецких чиновников, не пожелавших назваться, сообщил, что Анкара обозначила перед США и Россией окончательный срок для вывода из Манбиджа, Тель-Рифата и Кобани подразделений «Сирийских демократических сил».

Как заявил представитель Анкары, если переговорщикам США и России не удастся убедить лидеров «Сирийских демократических сил» отойти на 30 километров вглубь сирийской территории, Турция начнет военные действия.

Сообщается также, что курды предложение Москвы и Вашингтона не приняли.

Тем временем американцы по-прежнему выступают против нацеленной на курдов военной операции Турции.

Накануне генерал Майкл Эрик Курилла, глава Центрального командования США, заявил о необходимости не допустить активизации вооруженных действий Анкары в регионе.

«Мы работаем над снижением уровня напряженности, - подчеркнул генерал Курилла. – Что же касается планируемой Турцией операции на севере Сирии, то она может окончательно дестабилизировать ситуацию и привести к тому, что наши партнеры в Сирии утратят контроль над тюрьмами, в которых содержатся боевики ИГИЛ».