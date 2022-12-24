Заявление Москвы в Кишиневе назвали угрозой Молдове

Сравнение сотрудничества Молдовы и НАТО с «печальным опытом Украины» в Кишиневе расценивают как угрозу. Об этом заявил представитель МИД Молдовы Даниэль Водэ на своей странице в Facebook.

Накануне замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что «безрассудное накачивание той или иной страны западными вооружениями или размещение на ее территории натовских контингентов отнюдь не добавляет ей безопасности и суверенитета, а, напротив, приближает к катастрофе». «Печальный опыт Украины с молдавской земли, полагаю, виден весьма отчетливо», — добавил он.