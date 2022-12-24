Воздушная тревога по всей Украине: россияне подняли авиацию

Во всех областях Украины утром, 25 декабря, объявлена воздушная тревога. Сообщается о взлете российских истребителей, в том числе МиГ-31 – носителя "Кинжалов".

Воздушная тревога объявлена как на востоке и юге, так и на западе и севере Украины. Также воздушная тревога в Крыму и в Донецкой и Луганской областях.

В то же время в Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ. При этом в сети пишут, что взрывы плановые и с воздушной тревогой не связаны.