Россия не будет поставлять нефть по ценам Запада

Силуанов напомнил о словах президента Владимира Путина, который указал, что Россия не станет поставлять энергоресурс по соглашениям, где указываются потолки цен.

Москва принципиально отказывается поставлять нефть по ценам, назначенным Западом, поставщики будут искать новые рынки и маршруты даже при росте издержек, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью Asharq News. Заявления министра приводят российские СМИ.

«Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны. Это исключено. Президент Российской Федерации заявил о том, что Россия поставлять нефть по соглашениям, в которых указываются потолки, не будет», — сказал Силуанов.

Глава Минфина России отметил, что согласно прогнозам агентств, спрос на нефть будет расти и Россия намерена искать новых потребителей черного золота.

Ранее страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель, он начал действовать с 5 декабря. Новые ограничения затрагивают как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком.