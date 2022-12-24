«Продались России»: бывший футболист сборной СССР обвиняет УЕФА и ФИФА

ФИФА и УЕФА «продались России». Так бывший игрок сборной СССР, киевского и московского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал сообщение о возможном проведении международного турнира под эгидой УЕФА в Волгограде.

«Мне совершенно не нравится позиция ФИФА и УЕФА. Во главе этих организаций сидят люди, которые продались России за деньги. УЕФА все делает по-своему. Пройдет немного времени, и УЕФА с ФИФА вообще разрешат российским клубам и сборной участвовать в их турнирах... Они продали чемпионат мира в Россию и Катар...», - цитирует Сабо израильский 9 Канал.

Ранее стало известно, что в мае 2023 года в Волгограде планируется проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских команд. Договоренности о проведении турнира были достигнуты с УЕФА несколько месяцев назад, писали российские СМИ.

После вторжения РФ в Украину российским клубам запретили выступать в еврокубках. Сборной запрещено играть в матчах под эгидой УЕФА.

Ранее в России заявили, что могут покинуть УЕФА и перейти в азиатскую конфедерацию футбола. Переход в азиатскую конфедерацию теоретически позволит россиянам играть в азиатской Лиге чемпионов и отбираться в финальную часть чемпионатов мира через отборочный турнир в Азии. Многие эксперты считают, что переход в азиатскую конфедерацию значительно понизит уровень российского футбола.