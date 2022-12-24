Деятельность премьер-министра Армении Никола Пашиняна не одобряют около 58% опрошенных. Таковы данные компании MPG, армянского представительства Gallup International Association.

Согласно результатам опроса, однозначно одобряют деятельность Пашиняна 23,2%, скорее одобряют 14,8%, скорее не одобряют - 23,1%, вообще не одобряют - 34,7%. Еще 4,2% респондентов затруднились ответить.

Деятельность армянского правительства однозначно и скорее одобряют 42%, не одобряют 50,8% опрошенных в Армении. Рейтинг парламента Армении еще ниже – 35,7% относятся к его работе позитивно, 57,9% - негативно.

Телефонный опрос был проведен 5-10 декабря 2022 года. В нем приняли участие 1100 жителей Армении. Статистическая погрешность составила 3%.