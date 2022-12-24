Карабахских армян загоняют на митинг Варданяна

В частности, членам армянских незаконных формирований в Карабахе, даже находящимся в отпуске, приказано участвовать в митинге в гражданской одежде и вместе с членами семьи. Рядовых армян, проживающих в Карабахе, насильно вызывают на митинг всей семьей. Многих предупреждают, что участие в митинге обязательно. Армянам, работающим в различных сферах, даны указания участвовать в митинге в гражданской одежде, в частности, сотрудникам "правоохранительных органов". Учителей и врачей предупредили об увольнении, если те не заявятся на митинг. Молодежь пригрозили проблемами в учебе, если они не примут участие в акции, у них возникнут проблемы.

Также выделены автобусы для доставки населения окрестных сел на митинг в Ханкенди. Каждому участнику акции обещают по 30-40 долларов, выдаются бесплатные интернет-пакеты для съемки акции.

Отметим, что уже 14-й день как представители неправительственных организаций Азербайджана проводят в окрестностях города Шуша, у поста российских миротворцев акцию протеста против отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.