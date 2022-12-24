Айдын Керимов, автор haqqin.az 13:45

Накануне на свой день рождения президент Ильхам Алиев провел первую встречу с новообразованной общиной Западного Азербайджана. Баку начинает новый этап политико-идеологической борьбы с армянской национальной идеей. Алиев противопоставляет армянской идейно-символьной концепции «Арцах» азербайджанскую идейно-символьную политику «Западный Азербайджан». То есть нет необходимости перебирать рукописи времен доримской эпохи – а по версии армянских историков, названия Сюник, Арцах относятся именно к этому периоду древней истории. Достаточно обратиться к рукописям, памятникам и наследию – исторической действительности средневекового периода, чтобы обнаружить свидетельства тюркского и исламского наследия в современной Армении. Если Армения и представители армянской общественно-политической мысли отвергают императивы международного права, отдают прерогативу принципу «крови и почвы», доказывая свое право на верхний Карабах с помощью исторических домыслов, Азербайджан может этим же методом доказать свое естественное право на земли, которые веками заселяли тюрки и мусульмане.

Баку выдвинул новый институт своей идейно-символьной концепции – Западный Азербайджан, Зангезур и Иреван, требуя возвращения потомков изгнанных с этих земель кавказских тюрков – современных азербайджанцев. Ильхама Алиева до глубины души задевает историческая боль тюрков Зангезура – семья его деда – Алирзы Алиева стала жертвой насильственной депортации в первые годы становления советского Азербайджана. А дед по материнской линии – один из ярчайших представителей иреванской плеяды азербайджанской интеллигенции Азиз Алиев, видный государственный и политический деятель. Кому как не Алиеву рассуждать вслух об исторической памяти и этнической чистке в Армении? У кого есть большее моральное право встать во главе новой справедливой борьбы? Но при этом Алиев оговаривается – борьба за возвращение азербайджанцев в Зангезур и Западный Азербайджан будет вестись мирными, универсальными, цивилизованными методами, путем популяризации исторической проблемы в мире. Алиев полон решимости осуществить и эту историческую миссию, но после окончательного армяно-азербайджанского урегулирования. Карабахские армяне при поддержке идеологических и политических центров в Ереване препятствуют политико-правовой реинтеграции международно признанной территории в состав Азербайджана. Алиев отвергает право силы в диалоге с армянской общиной Карабаха, хотя и отметает сепаратистские устремления этой общины, апеллирующей к дохристианской истории. Если взывать к истории, логичнее и действеннее обратиться к истории мусульманского средневекового ренессанса с его нерушимыми символами – варварски разрушенной армянскими археологами-фальсификаторами Иреванской крепости и Дворца иреванских ханов.