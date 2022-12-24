Алиев возвращает и Западный Зангезур по следам выступлений президента
Накануне на свой день рождения президент Ильхам Алиев провел первую встречу с новообразованной общиной Западного Азербайджана. Баку начинает новый этап политико-идеологической борьбы с армянской национальной идеей. Алиев противопоставляет армянской идейно-символьной концепции «Арцах» азербайджанскую идейно-символьную политику «Западный Азербайджан». То есть нет необходимости перебирать рукописи времен доримской эпохи – а по версии армянских историков, названия Сюник, Арцах относятся именно к этому периоду древней истории. Достаточно обратиться к рукописям, памятникам и наследию – исторической действительности средневекового периода, чтобы обнаружить свидетельства тюркского и исламского наследия в современной Армении.
Если Армения и представители армянской общественно-политической мысли отвергают императивы международного права, отдают прерогативу принципу «крови и почвы», доказывая свое право на верхний Карабах с помощью исторических домыслов, Азербайджан может этим же методом доказать свое естественное право на земли, которые веками заселяли тюрки и мусульмане.
Баку выдвинул новый институт своей идейно-символьной концепции – Западный Азербайджан, Зангезур и Иреван, требуя возвращения потомков изгнанных с этих земель кавказских тюрков – современных азербайджанцев. Ильхама Алиева до глубины души задевает историческая боль тюрков Зангезура – семья его деда – Алирзы Алиева стала жертвой насильственной депортации в первые годы становления советского Азербайджана. А дед по материнской линии – один из ярчайших представителей иреванской плеяды азербайджанской интеллигенции Азиз Алиев, видный государственный и политический деятель. Кому как не Алиеву рассуждать вслух об исторической памяти и этнической чистке в Армении? У кого есть большее моральное право встать во главе новой справедливой борьбы?
Но при этом Алиев оговаривается – борьба за возвращение азербайджанцев в Зангезур и Западный Азербайджан будет вестись мирными, универсальными, цивилизованными методами, путем популяризации исторической проблемы в мире. Алиев полон решимости осуществить и эту историческую миссию, но после окончательного армяно-азербайджанского урегулирования.
Карабахские армяне при поддержке идеологических и политических центров в Ереване препятствуют политико-правовой реинтеграции международно признанной территории в состав Азербайджана. Алиев отвергает право силы в диалоге с армянской общиной Карабаха, хотя и отметает сепаратистские устремления этой общины, апеллирующей к дохристианской истории. Если взывать к истории, логичнее и действеннее обратиться к истории мусульманского средневекового ренессанса с его нерушимыми символами – варварски разрушенной армянскими археологами-фальсификаторами Иреванской крепости и Дворца иреванских ханов.
Алиев прямо обращается к армянским историкам: Покажите нам армянскую историю в Иреване? Где же она? И даже после того, как идеологи бредовой «Великой Армении» закатали в асфальт тюркское и мусульманское историческое наследие, топонимика, этнография и археология помогает обнаружить многие следы тюркской цивилизации на этих землях. И следуя армянской логике и заданному дискурсу «Арцаха», Азербайджан вправе объявить о великом возвращении тюрков на свои исторические земли… Чем и не преминул воспользоваться потомок иреванцев и зангезурцев – современный азербайджанский лидер.
Алиев заложил основу новой идейной борьбы. В стенах Дома, некогда возведенного для организации борьбы за освобождение Карабаха. Алиев напоминает: когда-то зерна сомнений по возвращению Карабаха были посеяны в сердца сотен тысяч изгнанных из равнинного и верхнего Карабаха. Но Карабах отвоеван и изгнанные возвращаются в свои дома. Президент-освободитель заслуживает доверия. Вернутся и изгнанные из Зангезура и Западного Азербайджана. Более того, И.Алиев открыто объявил о подготовке Концепции возвращения азербайджанцев в современную Армению. Какова фабула новой Концепции? Как же президент представляет себе механизм этого исторического возвращения?
Как это ни парадоксально, но места компактного проживания азербайджанцев в Западном Зангезуре так и не были заселены за последние полвека. А кем же заселять, если армянское правительство оказалось бессильно перед лицом демографической катастрофы и массовой миграции армян под бременем и гнетом социального коллапса, упадка экономики и развеянных политических иллюзий, заселить верхний Карабах, превращенный оккупационной администрацией в зачищенное поле руин? Азербайджанские районы в Армении напоминают опустошенные области Украины после сталинского Голодомора. Эта часть современной Армении застыла в 1988 году, там остановилось время, в этой земле погребены надежда и вера в завтрашний день.
Рефрен Алиева: историческая память на примере первого заселенного после окончания Второй Карабахской войны села Агалы Восточного Зангезура. Люди рвутся к земле своих предков. И на пути возвращения их не останавливают преграды, мины, запреты. Алиев убежден: сотни тысяч азербайджанцев также устремятся и на покинутые когда-то земли пустующего родного Западного Зангезура.
Кто может остановить Алиева и восставшую из исторического пепла национальную идею? Алиев прямо и открыто ответил на заданный вопрос: никто! Ни один звонок или предупреждение. Ничто не изменит решимость Алиева – вернуть и Западный Зангезур. Он так и сказал: мы возвращаемся…