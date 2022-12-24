«Вы еще будете молчать?» Представитель Эрдогана об устроенных курдами беспорядках в Париже

Власти Франции поддерживают террористическую Рабочую партию Курдистана в Сирии, а после те «жгут улицы» в Париже. Так прокомментировал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын беспорядки в столице Франции после нападения 69- летнего француза на курдский центр культуры.

«Это PKK во Франции», — указал Калын, добавив, что это «та же террористическая организация», которую французские власти поддерживают в Сирии.

Калын отметил, что за последние 40 лет представители PKK убили тысячи турок, курдов и сотрудников сил безопасности, а теперь жгут улицы Парижа.

«Вы все еще будете молчать?» — добавил Калын.

23 декабря 69-летний мужчина открыл огонь на улице в 10-м округе Парижа рядом с культурным центром курдов. Преступника задержали. В результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое находятся в состоянии средней тяжести. После этого курды вышли на площадь Республики в столице Франции. Они крушили остановки общественного транспорта, переворачивали авто и вступали в стычки с полицией. В результате беспорядков на манифестации пострадал 31 правоохранитель, 11 курдов задержали.