Западные разведывательные источники, отслеживающие военные сделки между Ираном и Россией, сообщают, что Москва вскоре предоставит Исламской Республике целую эскадрилью истребителей, пишут израильские СМИ.

Предположительно, речь идет о 24 истребителях Су-35, которые первоначально были произведены для Египта в рамках сделки, торпедированной США. В России искали покупателей на непроданные истребители, возможно, Тегеран получит эти самолеты очень скоро. По данным разведки, иранские пилоты уже тренируются на этих самолетах.