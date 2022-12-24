Путин считает, что Россия действует «в правильном направлении»

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос российского журналиста, не подошла ли Россия к опасной черте в отношениях с Западом, отказался согласиться, что эта черта «уж такая опасная».

По его словам, Россия готова договариваться «со всеми участниками о приемлемых развязках» конфликта в Украине, пишут российские СМИ.

«Я не считаю, что она уж такая опасная, я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет», - заявил Путин.

«Мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело - не мы же отказываемся от переговоров, а они», - добавил он.

Глава российского государства также заявил, что события последних месяцев позволили ему убедиться в том, что 99,9% россиян готовы «положить все» в интересах страны.