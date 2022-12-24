Трехсторонняя встреча лидеров РФ, Азербайджана и Армении на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге не предусмотрена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В последний раз Ильхам Алиев, Владимир Путин и Никол Пашинян встречались в трехстороннем формате в конце октября в Сочи. 9 декабря на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке президент РФ провел отдельную встречу с премьер-министром Армении.