Путин уверен: Россия «пощелкает» американские Patriot
Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot в случае их поставки США Украине, заявил в воскресенье, 25 декабря, президент России Владимир Путин российским СМИ.
«Конечно, пощелкаем, 100%!» - заверил он, напомнив при этом, что у Украины таких комплексов «пока нет».
В четверг Путин в беседе с журналистами отмечал, что «Patriot - это достаточно старая система», и она не работает так, как российская С-300.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!