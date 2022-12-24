Путин уверен: Россия «пощелкает» американские Patriot

Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot в случае их поставки США Украине, заявил в воскресенье, 25 декабря, президент России Владимир Путин российским СМИ.

«Конечно, пощелкаем, 100%!» - заверил он, напомнив при этом, что у Украины таких комплексов «пока нет».

В четверг Путин в беседе с журналистами отмечал, что «Patriot - это достаточно старая система», и она не работает так, как российская С-300.