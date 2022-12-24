«Россияне потеряли под Бахмутом тысячи военных»

Российские войска продолжают пытаться взять Бахмут, но им ничего не удается, гибнут тысячи российских солдат, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в соцсетях.

«Что касается Бахмута, то это уже больше даже не в стратегическом военном плане, хотя и такое есть, а более символизм.... Плюс «кадыровцы» и «вагнеровцы» хотят доказать, что они на что-то способны. Но пока они там теряют тысячи своих солдат», - рассказал Гайдай.