Рубен Варданян: «Я не подчинюсь Азербайджану»

На «всенародном» митинге, который состоялся сегодня в Ханкенди, Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, объявивший себя «госминистром» незаконного образования в Ханкенди, заявил, что не подчинится «требованиям Азербайджана».

«У нас три пути: интегрироваться в Азербайджан, уехать или бороться. Я принял свое решение 2 сентября, я здесь, борюсь, не уеду и не подчинюсь требованиям Азербайджана», - уверяет Варданян.