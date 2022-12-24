Россия готовит контрнаступление на юге Украины?

Россия усиливает военное присутствие на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Советник мэра оккупированного Россией Мариуполя Петр Андрющенко сказал украинским СМИ, что большое количество военной техники зашло со стороны России и двинулось через Мангуш (Мариупольский район) в направлениях Бердянска и Мелитополя.

Еще часть военной техники и личного состава на грузовиках с прицепными пушками малого калибра переместили в сторону Бердянска.

Андрющенко добавил, что Россия стянула на эти направления дополнительные подразделения. Вновь прибывших российских военных расселили в районе так называемых Каменских дач под прикрытием большого количества гражданских лиц.