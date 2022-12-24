Акар на границе с Сирией

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар прибыл с инспекцией на границу с Сирией.

Вместе с министром в Хатай прибыли глава Генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер, командующий ВВС Турции генерал Муса Авсевер, командующий ВМС Турции Эрджумент Татлыоглу и командующий ВВС Турции Атилла Гюлан, сообщает Anadolu.

Делегация во главе с Акаром направилась к границе, посетила штаб операции «Весенний щит».