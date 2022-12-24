«Ответ на провокации США»: Китай провел военные учения у Тайваня

Военно-морские силы КНР совместно с другими видами войск в воскресенье провели патрулирование и учения со стрельбами около острова Тайвань. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

«25 декабря около острова Тайвань Вооруженные силы КНР осуществили патрулирование, в котором были задействованы все виды войск. Также состоялись военные учения со стрельбами и нанесением совместных ударов», - говорится в сообщении, опубликованном на странице боевого командования в соцсети WeChat.

По словам Ши И, учения - «решительный ответ Китая на усилившиеся провокации со стороны США и Тайваня».