Путин обвинил Запад в стремлении «растащить Россию»

В основе конфликта вокруг Украины лежит стремление Запада «растащить историческую Россию», считает президент РФ Владимир Путин.

«Разделяй и властвуй. Вот они всегда старались это сделать, пытаются это сделать и сейчас. А наша-то цель в другом - в объединении русского народа», - заявил президент РФ в интервью российскому СМИ.

Отвечая на вопрос журналиста, президент РФ также сказал, что Россия не могла вести себя в отношениях с Украиной «столь же изощренно», как это якобы сделал Запад. По утверждению Путина, у россиян «другая философия, другое отношение к жизни и к людям».