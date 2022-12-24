В Китае перестали публиковать COVID-статистику. Миллионы больных в сутки

"Значимую информацию по COVID-19 будет публиковать Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР - для справочной информации и научно-исследовательских работ", - говорится в заявлении комиссии.

Channel NewsAsia отмечает, что в комиссии не пояснили причины такого шага.

В то же время South China Morning Post сообщает, что медицинские службы в провинции Чжэцзян, население которой составляет примерно 64,5 млн человек, регистрируют за сутки свыше 1 млн новых случаев инфицирования коронавирусом. Согласно прогнозам, данный показатель в этой провинции на востоке КНР может достигнуть пика в 2 млн заражений к 1 января прежде, чем начать спад перед Лунным Новым годом, который на этот раз приходится на 22 января 2023 года.

С 2020 года власти Китая придерживались политики "нулевой терпимости" к COVID-19: это означало, что с целью ограничения распространения вируса применялись такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. Однако в декабре этого года власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода в связи с быстрым распространением штамма "омикрон" коронавируса.