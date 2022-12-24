В Иране пригрозили Украине

Иранский журналист Реза Аббаси на своей странице в Twitter назвал Киеву последствия в случае атаки на Тегеран.

«Малейшее действие, угрожающее безопасности иранского народа, вернет Киев в доиндустриальную эпоху. Это не угроза, это предупреждение», — высказался Аббаси.

Накануне советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал отказаться от «неработающих санкций» против Ирана, а вместо этого уничтожить иранское производство оружия и арестовать его поставщиков.