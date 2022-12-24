В Иране пригрозили Украине
Иранский журналист Реза Аббаси на своей странице в Twitter назвал Киеву последствия в случае атаки на Тегеран.
«Малейшее действие, угрожающее безопасности иранского народа, вернет Киев в доиндустриальную эпоху. Это не угроза, это предупреждение», — высказался Аббаси.
Накануне советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал отказаться от «неработающих санкций» против Ирана, а вместо этого уничтожить иранское производство оружия и арестовать его поставщиков.
مشاور زلنسکی خواهان حمله به کارخانه های ساخت پهپاد ایران شده است،به نظر می رسد گنده گوییهای مقامات اوکراینی بیشتر ناشی از کوکائین آمریکایی باشد. کوچکترین اقدامی که امنیت مردم ایران را به خطر بیاندازد، کییف را به قبل از عصر صنعتی بازخواهد گرداند.این یک تهدید نیست، هشدار است... https://t.co/3RLG7XCWfA— رضا عباسی | Reza Abbasi (@RezaAbbasi23) December 24, 2022