Пассажиров самолета, совершившего аварийную посадку в Баку, отправили в Лондон

Отдел информации 17:19

Пассажиры двухэтажного самолета A380 австралийской авиакомпании Qantas Airways, который выполнял рейс Сингапур - Лондон и совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев утром 23 декабря, были отправлены в Лондон на аналогичном самолете, прибывшем из Сиднея сегодня, 25 декабря. Об этом происшествии пишут многие зарубежные СМИ. Сообщается, что компании Qantas Airways пришлось отправить запасной самолет, чтобы до Рождества доставить в Лондон сотни пассажиров, оставшихся в бакинском аэропорту - причина неисправности в самолете до сих пор не установлена.

Как сообщалось, получив сигнал о задымлении грузового отсека самолета, экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Баку. На тот момент в самолете было 357 пассажиров. Дымовая тревога сработала, когда самолет пролетал над Азербайджаном, незадолго до выхода в воздушное пространство Грузии. Так как в этой стране нет инфраструктуры для приема столь большого самолета, экипаж развернулся на 180 градусов и принял решение приземлиться в бакинском аэропорту. Самолет успешно приземлился в аэропорту, аварийно-спасательная служба аэропорта была приведена в готовность, пассажиров эвакуировали из самолета и разместили в зале ожидания аэропорта. Персонал технической службы и инженеры осмотрели самолет, однако определить источник дыма не удалось. «Самолет время от времени предупреждал пилотов о возможном задымлении грузового отсека. Хотя это могло быть вызвано вероятным сбоем датчика, самолет из соображений безопасности направился в Баку», — сказал представитель Qantas. Как пишет The Guardian, пассажиров сопроводили в терминал аэропорта, но экипаж оказался не в состоянии продолжать работу. Пассажиров обеспечили водой и едой. Для выяснения причины неисправности самолета из Лондона в Баку направили специалистов. В то же время в связи с инцидентом в азербайджанскую столицу вылетели высокопоставленные лица Qantas.

Как только стало понятно, что самолет не может вылететь в пятницу, сотрудники Qantas в Австралии начали бронировать номера для пассажиров в отеле аэропорта в Баку. Предполагается, что для получения ими виз к делу подключились дипломаты. После того как пассажиры пробыли в зале ожидания аэропорта около 7 часов, сотрудники AZAL собрали их паспорта и разместили на ночь в гостинице. «Они упаковали паспорта в спортивную сумку и увезли куда-то для оформления», — рассказал один из пассажиров. Поскольку причину неисправности самолета установить не удалось, Qantas пришлось отправить запасной самолет для перевозки пассажиров в Лондон. Накануне, 24 декабря, еще один самолет Airbus A380 компании вылетел из аэропорта Сиднея и после 16-часового полета приземлился в аэропорту Баку в 21:22 по местному времени. В Qantas заявили, что оставили несколько самолетов в резерве на время праздников, и самолет, отправленный в Баку, является одним из них. Отмечается, что власти Австралии работали с правительствами семи иностранных государств, чтобы срочно организовать полет. «Мы знаем, что это стало серьезной проблемой для клиентов в преддверии Рождества. Однако безопасность важнее», — сказал представитель Qantas.