Премьер-лига: 4 гола и 5 красных карточек в последнем матче года

Сегодня в заключительном матче 18-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги встречались «Зиря» и «Кяпяз». В матче было показано пять красных карточек, а в итоге была зафиксирована ничья 2:2.

На 11-й минуте Рагим Садыхов вывел «Зиря» вперед. На 18-й и 22-й минутах были удалены футболисты «Зиря» Джошгун Диниев и Неманья Анделкович. Играя с большим численным преимуществом, «Кяпяз» забил дважды – отличились Фарид Набиев (25-я минута) и Ниджат Сулейманов (41-я).

Однако во втором тайме уже гянджинцы получили две красные: Эльчин Алиджанов на 57-й минуте и Георгий Кантария на 1-й добавленной. «Зиря» сравняла счет на 98-й минуте усилиями Сертана Ташкына.

Страсти на поле кипели и после финального свистка. Между игроками возникла потасовка, по итогам которой главный арбитр Ниджат Исмаиллы показал еще одну красную и несколько желтых карточек.

Это был последний матч года в Премьер-лиге. Команды уходят на перерыв. Чемпионат возобновится 24 января.

Напомним результаты других матчей 18-го тура: «Нефтчи» - «Шамахы» - 3:0, «Сумгаит» - «Сабах» - 0:6, «Габала» - «Туран-Товуз» - 0:0, «Сабаил» - «Карабах» - 0:3.

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 50 очков (18 матчей)

2. «Сабах» - 43 (18)

3. «Нефтчи» - 38 (18)

4. «Зиря» - 28 (18)

5. «Габала» - 25 (18)

6. «Туран-Товуз» - 17 (18)

7. «Шамахы» - 13 (18)

8. «Сумгаит» - 12 (18)

9. «Кяпяз» - 12 (18)

10. «Сабаил» - 10 (18).