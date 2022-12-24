В Баку ответили на заявление Еревана

В сообщении отмечается, что утверждение МИД Армении, что Азербайджан не заинтересован в мире и стабильности в регионе и нарушает международное право, - не что иное, как лицемерие.

Министерство иностранных дел Азербайджана отвергает заявление МИД Армении, исказившее суть слов президента Азербайджана во время его встречи с представителями Общины Западного Азербайджана. Об этом говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"Хотим напомнить армянской стороне, что, несмотря на 30-летнюю оккупацию Арменией азербайджанских земель, изгнание сотен тысяч азербайджанцев из родных мест, массовые убийства, Азербайджан на протяжении 25 лет оставался приверженным процессу мирного урегулирования конфликта. Несмотря на то, что в ходе 44-дневной войны Азербайджан одержал победу и освободил оккупированные территории, именно наша страна выступила с инициативой заключить мирное соглашение с Арменией", - отмечается в заявлении МИД Азербайджана.

В документе подчеркивается, что утверждение армянской стороны о том, что Азербайджан нарушает пражские и сочинские соглашения, препятствует мирному процессу, также безосновательно.

"Отметим, что, согласно пражским и сочинским соглашениям, все проблемы должны быть решены на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ. Однако территориальные притязания Армении к Азербайджану, а также ситуация на Лачинской дороге свидетельствуют о том, что вмешательство Армении в суверенные дела Азербайджана продолжаются.

Наряду с этим, выдвинутые Арменией неприемлемые условия в преддверии встречи лидеров двух стран в декабре в Брюсселе, а также отказ принять участие во встрече глав МИД 23 декабря в Москве наглядно демонстрируют, какая из сторон чинит препятствия на пути мирного процесса", - говорится в сообщении.