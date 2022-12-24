Forbes: Для России и Ирана будет важно уничтожить Patriot в Украине

По его мнению, уничтожение Patriot было бы даже важнее с политической точки зрения, чем с военной, поскольку один комплекс не может решить проблему массированных обстрелов территории Украины.

Уничтожение американской системы Patriot в Украине было бы очень важно для российской пропаганды, которая испытывает нехватку успехов на фронте, пишет колумнист Forbes Пол Иддон, специалист по военным вопросам.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин второй раз за эту неделю заявил, что Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot в случае их поставки США Украине. «Конечно, пощелкаем, 100%!» - заверил он.

ЗРК Patriot - современный комплекс, который, хотя и обладает некоторой мобильностью, но обычно располагается стационарно, защищая определенный объект. Опасность для ЗРК, по мнению Иддона, может исходить от баллистических ракет, которые Россия хотела бы купить у Ирана. Эта сделка, судя по открытой информации, пока не состоялась.

Для Ирана, считает Иддон, уничтожение американской ЗРК также было бы важно, поскольку это продемонстрировало бы уязвимость американских военных технологий по отношению к иранским.