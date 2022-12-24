Глава Генштаба расхвалил иранские беспилотники

Иранские беспилотники лидируют в мире по ряду параметров, заявил начальник Генштаба ВС ИРИ генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери.

"Наши системы беспилотников находятся на самом высоком уровне в мире с точки зрения их точности, срока службы и выполнения боевых задач", - цитирует его Tasnim.

По его словам, в Иране сумели создать современные БПЛА, опираясь на собственные силы и собственный технический опыт.