Глава Генштаба расхвалил иранские беспилотники
Иранские беспилотники лидируют в мире по ряду параметров, заявил начальник Генштаба ВС ИРИ генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери.
"Наши системы беспилотников находятся на самом высоком уровне в мире с точки зрения их точности, срока службы и выполнения боевых задач", - цитирует его Tasnim.
По его словам, в Иране сумели создать современные БПЛА, опираясь на собственные силы и собственный технический опыт.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!